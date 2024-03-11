RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
izibank

izibank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 283284285286

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
12%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
6
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 21:28

moveton Вибачте, за плутанину в свідченнях. При внесенні фінансового номера телефону програма запрацювала без додаткових вимог.
sergikkc007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 330
З нами з: 21.04.20
Подякував: 541 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 22:42

Re: izibank

Другий день неможливо зайти в їхній додаток. Оновлення на плеймаркеті нема, тільки на їхній веб сторінці. При встановленні крашиться. У підтримки схоже сьогодні вихідний.
Danik
 
Повідомлень: 694
З нами з: 30.01.12
Подякував: 2311 раз.
Подякували: 213 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 22:54

  Danik написав:Другий день неможливо зайти в їхній додаток. Оновлення на плеймаркеті нема, тільки на їхній веб сторінці. При встановленні крашиться. У підтримки схоже сьогодні вихідний.

А ви перед встановленням старий додаток видалили?
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3310
З нами з: 31.03.13
Подякував: 27 раз.
Подякували: 280 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 бер, 2024 00:10

  novichok написав:
  Danik написав:Другий день неможливо зайти в їхній додаток. Оновлення на плеймаркеті нема, тільки на їхній веб сторінці. При встановленні крашиться. У підтримки схоже сьогодні вихідний.

А ви перед встановленням старий додаток видалили?

Ні. Воно поверх не ставиться?
Danik
 
Повідомлень: 694
З нами з: 30.01.12
Подякував: 2311 раз.
Подякували: 213 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 бер, 2024 00:17

А ви перед встановленням старий додаток видалили?

Проблема вирішилась знесенням додатка, і повторним встановленням.
Danik
 
Повідомлень: 694
З нами з: 30.01.12
Подякував: 2311 раз.
Подякували: 213 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 бер, 2024 00:23

  Danik написав:
А ви перед встановленням старий додаток видалили?

Проблема вирішилась знесенням додатка, і повторним встановленням.

Встановлювали з сайту чи з гугл плея?
посетитель
 
Повідомлень: 988
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 283284285286
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (3158)
11.03.2024 01:41
Ринок ОВДП (5844)
11.03.2024 00:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.