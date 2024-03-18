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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 бер, 2024 08:43
За останні дні ще додалися негативні відгуки, знову стрижуть на 20% за "тероризм" і ще якась комісія за зняття депозитів. Щось стає страшно за свої депошки.https://minfin.com.ua/company/izibank/review/
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