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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 бер, 2024 08:43
За останні дні ще додалися негативні відгуки, знову стрижуть на 20% за "тероризм" і ще якась комісія за зняття депозитів. Щось стає страшно за свої депошки.
Додано: Пон 18 бер, 2024 09:38
Re: izibank
Не, ну если комиссия 20% не насторожила то значит всё устраивает .
Лично я не работаю с теми кто даже теоретически по своему желанию а любой момент могут забрать у меня 20% моих денег.
Можно ходить в темной подворотне и получить по башке.А потом удивляться "а мне то за что?".
Додано: Пон 18 бер, 2024 10:19
Як отримають відтік коштів, комісії відмінять
Додано: Пон 18 бер, 2024 15:19
Re: izibank
Именно про комиссию там не назвать чем-то серьёзным. 15 грн за обнал в ТАСином отделении дело - момент годами известный. Дополнительные 750 грн, как я читаю между строчек - это 0.75% за обнал не депозитных средств в иностранной валюте. Чего-то глюкнуло, не разобрались, что средства депозитные. Дело житейское. Как он сам пишет, вопрос решился за час после обращения в поддержку (сюрприз!) Изибанка. Не знаю почему этот товарищ считает, что это сложно и долго.
Додано: П'ят 22 бер, 2024 19:14
Симптоматичні тарифи ізя прислав. У Ганни Сергіївни закінчуються гроші?
Додано: П'ят 22 бер, 2024 19:16
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