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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 285286287288

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
12%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
6
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 08:43

За останні дні ще додалися негативні відгуки, знову стрижуть на 20% за "тероризм" і ще якась комісія за зняття депозитів. Щось стає страшно за свої депошки.

https://minfin.com.ua/company/izibank/review/
Striker
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 09:38

Re: izibank

Не, ну если комиссия 20% не насторожила то значит всё устраивает :).

Лично я не работаю с теми кто даже теоретически по своему желанию а любой момент могут забрать у меня 20% моих денег.

Можно ходить в темной подворотне и получить по башке.А потом удивляться "а мне то за что?".
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 10:19

  посетитель написав:Не, ну если комиссия 20% не насторожила то значит всё устраивает :).

Лично я не работаю с теми кто даже теоретически по своему желанию а любой момент могут забрать у меня 20% моих денег.

Можно ходить в темной подворотне и получить по башке.А потом удивляться "а мне то за что?".

Як отримають відтік коштів, комісії відмінять
sens
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 15:19

Re: izibank

  Striker написав:ще якась комісія за зняття депозитів

Именно про комиссию там не назвать чем-то серьёзным. 15 грн за обнал в ТАСином отделении дело - момент годами известный. Дополнительные 750 грн, как я читаю между строчек - это 0.75% за обнал не депозитных средств в иностранной валюте. Чего-то глюкнуло, не разобрались, что средства депозитные. Дело житейское. Как он сам пишет, вопрос решился за час после обращения в поддержку (сюрприз!) Изибанка. Не знаю почему этот товарищ считает, что это сложно и долго.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 19:14

Симптоматичні тарифи ізя прислав. У Ганни Сергіївни закінчуються гроші?
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 19:16

  klug написав:Симптоматичні тарифи ізя прислав. У Ганни Сергіївни закінчуються гроші?

А шо там?Кожного ранку методом лотереї будуть обирати сто клієнтів у яких будуть забирати 100% їх коштів? :)
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 20:27

  klug написав:Симптоматичні тарифи ізя прислав. У Ганни Сергіївни закінчуються гроші?

А что за изменения? В приложении никаких уведомлений не приходило.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 21:45

  lloydbanksua написав:
  klug написав:Симптоматичні тарифи ізя прислав. У Ганни Сергіївни закінчуються гроші?

А что за изменения? В приложении никаких уведомлений не приходило.
вот такое пришло
Screenshot-2024-03-22-21-43-12-048-ua-izibank-app-edit
WallNutPen
 
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