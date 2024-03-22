izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 бер, 2024 08:43
За останні дні ще додалися негативні відгуки, знову стрижуть на 20% за "тероризм" і ще якась комісія за зняття депозитів. Щось стає страшно за свої депошки.
https://minfin.com.ua/company/izibank/review/
Striker
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Додано: Пон 18 бер, 2024 09:38
Не, ну если комиссия 20% не насторожила то значит всё устраивает
.
Лично я не работаю с теми кто даже теоретически по своему желанию а любой момент могут забрать у меня 20% моих денег.
Можно ходить в темной подворотне и получить по башке.А потом удивляться "а мне то за что?".
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Додано: Пон 18 бер, 2024 10:19
посетитель написав:
Не, ну если комиссия 20% не насторожила то значит всё устраивает
.
Лично я не работаю с теми кто даже теоретически по своему желанию а любой момент могут забрать у меня 20% моих денег.
Можно ходить в темной подворотне и получить по башке.А потом удивляться "а мне то за что?".
Як отримають відтік коштів, комісії відмінять
sens
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Додано: Пон 18 бер, 2024 15:19
Striker написав:
ще якась комісія за зняття депозитів
Именно про комиссию там не назвать чем-то серьёзным. 15 грн за обнал в ТАСином отделении дело - момент годами известный. Дополнительные 750 грн, как я читаю между строчек - это 0.75% за обнал не депозитных средств в иностранной валюте. Чего-то глюкнуло, не разобрались, что средства депозитные. Дело житейское. Как он сам пишет, вопрос решился за час после обращения в поддержку (сюрприз!) Изибанка. Не знаю почему этот товарищ считает, что это сложно и долго.
moveton
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 19:14
Симптоматичні тарифи ізя прислав. У Ганни Сергіївни закінчуються гроші?
klug
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 19:16
klug написав:
Симптоматичні тарифи ізя прислав. У Ганни Сергіївни закінчуються гроші?
А шо там?Кожного ранку методом лотереї будуть обирати сто клієнтів у яких будуть забирати 100% їх коштів?
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 20:27
klug написав:
Симптоматичні тарифи ізя прислав. У Ганни Сергіївни закінчуються гроші?
А что за изменения? В приложении никаких уведомлений не приходило.
lloydbanksua
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 21:45
lloydbanksua написав: klug написав:
Симптоматичні тарифи ізя прислав. У Ганни Сергіївни закінчуються гроші?
А что за изменения? В приложении никаких уведомлений не приходило.
вот такое пришло
WallNutPen
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