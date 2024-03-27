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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 бер, 2024 17:53
otshelnick1 написав:
Підкажіть, в заяві про закриття рахунку усім вписують якийсь договір розстрочки? Бо ніяких розстрочок ніколи не було...
В Заяву про Закриття вам впишуть ВСІ рахунки, які у вас відкриті. Причому зразу можуть не все і знайти, мені от загубили Заначку
Може колись ви/вам і відкривали якусь розстрочку
)
Рекомендую самостійно обнулити всі рахунки перед їх закриттям, бо у від-ні ТАСКомбанку через який діє Ізі можуть копирсатися з видачею до 2..3 годин ((
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Додано: Сер 27 бер, 2024 18:08
Amethyst написав:
Може колись ви/вам і відкривали якусь розстрочку
не було 100%. Я так зрозумів, її автоматично вписують усім підряд, не залежно від того, користувався чи ні... Але як можна закривати те, що ніколи не відкривав? - питання мабуть риторичне
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Додано: Сер 27 бер, 2024 18:48
otshelnick1 написав: Amethyst написав:
Може колись ви/вам і відкривали якусь розстрочку
не було 100%. Я так зрозумів, її автоматично вписують усім підряд, не залежно від того, користувався чи ні... Але як можна закривати те, що ніколи не відкривав? - питання мабуть риторичне
Ну в мене не було (на 9 лют) рахунку розстрочки у заяві, коли я закривав всі рахунки
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Додано: Сер 27 бер, 2024 19:39
Amethyst написав:
коли я закривав всі рахунки
Демарш проти 20%? А кредитку за що?
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Додано: Сер 27 бер, 2024 19:46
Amethyst написав:
Ну в мене не було (на 9 лют) рахунку розстрочки у заяві, коли я закривав всі рахунки
ви не повірите, але техпідтримка заявила, що договір розстрочки наявний у кожного клієнта... Виходить, вам її не закрили
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Додано: Сер 27 бер, 2024 20:01
klug написав: Amethyst написав:
коли я закривав всі рахунки
Демарш проти 20%? А кредитку за що?
Ніі, Ізя вирішив, що я дуже ризиковий пацан для них
Їм не сподобалося останнє р2р-поповнення картки, причому з Ізі на Ізі.
А мені не сподобалися їхні претензії, то і послав їх під три чорти -- дуже тупий і некваліфікований фінмон
Але я поки що залишаюся клієнтом Тасі і Спорта -- дивні діла твої, боже
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