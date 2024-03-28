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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 286287288289

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izibank 3.3 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
12%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
6
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 17:53

  otshelnick1 написав:Підкажіть, в заяві про закриття рахунку усім вписують якийсь договір розстрочки? Бо ніяких розстрочок ніколи не було...

В Заяву про Закриття вам впишуть ВСІ рахунки, які у вас відкриті. Причому зразу можуть не все і знайти, мені от загубили Заначку :evil:
Може колись ви/вам і відкривали якусь розстрочку :))
Рекомендую самостійно обнулити всі рахунки перед їх закриттям, бо у від-ні ТАСКомбанку через який діє Ізі можуть копирсатися з видачею до 2..3 годин ((
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 18:08

Re: izibank

  Amethyst написав:Може колись ви/вам і відкривали якусь розстрочку
не було 100%. Я так зрозумів, її автоматично вписують усім підряд, не залежно від того, користувався чи ні... Але як можна закривати те, що ніколи не відкривав? - питання мабуть риторичне
otshelnick1
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 18:48

  otshelnick1 написав:
  Amethyst написав:Може колись ви/вам і відкривали якусь розстрочку
не було 100%. Я так зрозумів, її автоматично вписують усім підряд, не залежно від того, користувався чи ні... Але як можна закривати те, що ніколи не відкривав? - питання мабуть риторичне

Ну в мене не було (на 9 лют) рахунку розстрочки у заяві, коли я закривав всі рахунки :shock:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 19:39

  Amethyst написав:коли я закривав всі рахунки

Демарш проти 20%? А кредитку за що?
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 19:46

Re: izibank

  Amethyst написав:Ну в мене не було (на 9 лют) рахунку розстрочки у заяві, коли я закривав всі рахунки
ви не повірите, але техпідтримка заявила, що договір розстрочки наявний у кожного клієнта... Виходить, вам її не закрили :shock:
otshelnick1
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 19:51

  otshelnick1 написав:
  Amethyst написав:Ну в мене не було (на 9 лют) рахунку розстрочки у заяві, коли я закривав всі рахунки
ви не повірите, але техпідтримка заявила, що договір розстрочки наявний у кожного клієнта... Виходить, вам її не закрили :shock:

Вже не можу перевірити, доступу до застос-ку немає :lol: :lol:
Причому, ці перці закривають доступ до застос-ку як тільки відправляєш заяву на закриття всіх рахунків і якщо дійсно десь загубилися копійки то викликають на перезакриття до від-ня Тасі :twisted:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 20:01

  klug написав:
  Amethyst написав:коли я закривав всі рахунки

Демарш проти 20%? А кредитку за що?

Ніі, Ізя вирішив, що я дуже ризиковий пацан для них :mrgreen: :mrgreen:
Їм не сподобалося останнє р2р-поповнення картки, причому з Ізі на Ізі.
А мені не сподобалися їхні претензії, то і послав їх під три чорти -- дуже тупий і некваліфікований фінмон :lol: :lol:
Але я поки що залишаюся клієнтом Тасі і Спорта -- дивні діла твої, боже :lol:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 16:39

Добрий день.
Яким каналами погасити ізі 31.03, щоб пройшло березнем і зберегти пільговий період?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 19:39

  anikola13 написав:Добрий день.
Яким каналами погасити ізі 31.03, щоб пройшло березнем і зберегти пільговий період?

СЕПом з банку, що відправляє на вихідних. Також ізі зараховує п2п тим самим днем, але я би так не ризикував. Інші канали не використовую
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 23:48

А якщо загасити 31.03 з Заначки, пройде?
novichok
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