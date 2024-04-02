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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 бер, 2024 02:46
novichok Пройде.Головне до 16-00
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Додано: Нед 31 бер, 2024 07:18
Те що тратимо з кредитки сьогодні гасимо аж в травні?
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novichok
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Додано: Нед 31 бер, 2024 09:28
novichok написав:Те що тратимо з кредитки сьогодні гасимо аж в травні?
Да
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Додано: Вів 02 кві, 2024 15:57
А в додатку є можливість купити воєнні облігацї?
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novichok
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