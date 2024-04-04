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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 31 бер, 2024 09:28
Re: izibank
Да
Додано: Вів 02 кві, 2024 17:27
Додано: Вів 02 кві, 2024 22:11
Додано: Чет 04 кві, 2024 15:02
Трохи не по темі, але...
В атб з карти ізі не пройшла оплата (чек з відхіленям є), через хвилину повторив операцію, оплата пройшла. Сьогодні заліз у виписку бачу дві однакових оплати списані та проведені. Було таке кілька раз з картами різних банків, але гроші поверталися практично миттєво.
А зараз пішов вже 4-тий банківський день, тому підскажіть, чи чекати ще (який там регламент повернення ), чи кудись телефонувати - писати?
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