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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 бер, 2024 02:46
novichok Пройде.Головне до 16-00
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Додано: Нед 31 бер, 2024 07:18
Те що тратимо з кредитки сьогодні гасимо аж в травні?
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novichok
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Додано: Нед 31 бер, 2024 09:28
novichok написав:Те що тратимо з кредитки сьогодні гасимо аж в травні?
Да
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Додано: Вів 02 кві, 2024 15:57
А в додатку є можливість купити воєнні облігацї?
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novichok
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Додано: Вів 02 кві, 2024 17:27
novichok написав:
А в додатку є можливість купити воєнні облігацї?
Є, потрібно на головному екрані свайпнути вправо
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Boundless
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Додано: Вів 02 кві, 2024 22:11
Boundless написав: novichok написав:
А в додатку є можливість купити воєнні облігацї?
Є, потрібно на головному екрані свайпнути вправо
точно. а я думав що мені здалося
А за кредитні, часом, не дає купляти без коміса?
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novichok
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Додано: Чет 04 кві, 2024 15:02
Трохи не по темі, але...
В атб з карти ізі не пройшла оплата (чек з відхіленям є), через хвилину повторив операцію, оплата пройшла. Сьогодні заліз у виписку бачу дві однакових оплати списані та проведені. Було таке кілька раз з картами різних банків, але гроші поверталися практично миттєво.
А зараз пішов вже 4-тий банківський день, тому підскажіть, чи чекати ще (який там регламент повернення
), чи кудись телефонувати - писати?
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novichok
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Додано: Чет 04 кві, 2024 17:16
novichok, спробуйте сформувати виписку та порахувати поточний баланс. В мене таке в Пумбі- висить платіж зі знятими коштами за таксі, а по факту на карту кошти повернулись миттєво і баланс не змінився.
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andriy_z
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 12:35
novichok написав:
Трохи не по темі, але...
В атб з карти ізі не пройшла оплата (чек з відхіленям є), через хвилину повторив операцію, оплата пройшла. Сьогодні заліз у виписку бачу дві однакових оплати списані та проведені. Було таке кілька раз з картами різних банків, але гроші поверталися практично миттєво.
А зараз пішов вже 4-тий банківський день, тому підскажіть, чи чекати ще (який там регламент повернення
), чи кудись телефонувати - писати?
Було таке ж саме. Гроші повернулися в моєму випадку на 6-й чи 7-й день. Я не турбувався, бо це було не списання, а лише авторизація - дуже гарно це видно було у неділю, коли пройшло оновлення авторизації
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nickvp
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