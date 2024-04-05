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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 287288289290

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 27
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
11%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
6
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 02:46

novichok Пройде.Головне до 16-00
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 07:18

Те що тратимо з кредитки сьогодні гасимо аж в травні?
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 09:28

Re: izibank

novichok написав:Те що тратимо з кредитки сьогодні гасимо аж в травні?
Да
Chicheva
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 15:57

А в додатку є можливість купити воєнні облігацї?
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 17:27

  novichok написав:А в додатку є можливість купити воєнні облігацї?

Є, потрібно на головному екрані свайпнути вправо
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 22:11

  Boundless написав:
  novichok написав:А в додатку є можливість купити воєнні облігацї?

Є, потрібно на головному екрані свайпнути вправо

точно. а я думав що мені здалося :D
А за кредитні, часом, не дає купляти без коміса?
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 15:02

Трохи не по темі, але...
В атб з карти ізі не пройшла оплата (чек з відхіленям є), через хвилину повторив операцію, оплата пройшла. Сьогодні заліз у виписку бачу дві однакових оплати списані та проведені. Було таке кілька раз з картами різних банків, але гроші поверталися практично миттєво.
А зараз пішов вже 4-тий банківський день, тому підскажіть, чи чекати ще (який там регламент повернення :?: ), чи кудись телефонувати - писати?
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 17:16

novichok, спробуйте сформувати виписку та порахувати поточний баланс. В мене таке в Пумбі- висить платіж зі знятими коштами за таксі, а по факту на карту кошти повернулись миттєво і баланс не змінився.
andriy_z
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 12:35

  novichok написав:Трохи не по темі, але...
В атб з карти ізі не пройшла оплата (чек з відхіленям є), через хвилину повторив операцію, оплата пройшла. Сьогодні заліз у виписку бачу дві однакових оплати списані та проведені. Було таке кілька раз з картами різних банків, але гроші поверталися практично миттєво.
А зараз пішов вже 4-тий банківський день, тому підскажіть, чи чекати ще (який там регламент повернення :?: ), чи кудись телефонувати - писати?

Було таке ж саме. Гроші повернулися в моєму випадку на 6-й чи 7-й день. Я не турбувався, бо це було не списання, а лише авторизація - дуже гарно це видно було у неділю, коли пройшло оновлення авторизації
nickvp
 
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