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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 кві, 2024 15:56
quadro_tony_da написав:
ігри в Epic Games Store
Спробуйте ПрофіПлей у Сенса, КБ 3%, макс 200грн/мес
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Додано: Пон 15 кві, 2024 15:57
quadro_tony_da написав:
які ж тепер банки юзати з кешбеком на ігри, глобус не пропонувати, там вже досяг 500 ліміту
банки які пропоную КБ на все - Піреус, Юнекс, Акорд, Альянс
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Додано: Сер 17 кві, 2024 11:59
В связи с кончиной спорта, возник вопрос - с изи бесплатный сэп будет только до достижения общей суммы в 10тыс за месяц или можно сделать много бесплатных платежей по 9999 грн?
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la9
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Додано: Сер 17 кві, 2024 12:21
la9 написав:
В связи с кончиной спорта, возник вопрос - с изи бесплатный сэп будет только до достижения общей суммы в 10тыс за месяц или можно сделать много бесплатных платежей по 9999 грн?
До ста тисяч ніби.Потім комісія.
Ну і про 30% не забуваємо.
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Додано: Сер 17 кві, 2024 12:26
la9 написав:
В связи с кончиной спорта, возник вопрос - с изи бесплатный сэп будет только до достижения общей суммы в 10тыс за месяц или можно сделать много бесплатных платежей по 9999 грн?
Всегда у Изи был второй вариант. Не слыхал, чтобы от кончины Спорта что-то в этом плане менялось. Почему вдруг вопрос?
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moveton
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Додано: Сер 17 кві, 2024 12:28
moveton написав: la9 написав:
В связи с кончиной спорта, возник вопрос - с изи бесплатный сэп будет только до достижения общей суммы в 10тыс за месяц или можно сделать много бесплатных платежей по 9999 грн?
Всегда у Изи был второй вариант. Не слыхал, чтобы от кончины Спорта что-то в этом плане менялось. Почему вдруг вопрос?
Зайдіть в тас2ю,без підписання угоди ніяк
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sens
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Додано: Сер 17 кві, 2024 12:38
moveton написав: la9 написав:
В связи с кончиной спорта, возник вопрос - с изи бесплатный сэп будет только до достижения общей суммы в 10тыс за месяц или можно сделать много бесплатных платежей по 9999 грн?
Всегда у Изи был второй вариант. Не слыхал, чтобы от кончины Спорта что-то в этом плане менялось. Почему вдруг вопрос?
Вопрос от того, что приходится искать место для оперативной гривны. Просто, изи редко пользовался, не в курсе. Мне нужен относительно свободный безнал выход, а 10 шт бесплатных п2п от таса не устраивают
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la9
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Додано: Сер 17 кві, 2024 13:51
la9 написав: moveton написав: la9 написав:
В связи с кончиной спорта, возник вопрос - с изи бесплатный сэп будет только до достижения общей суммы в 10тыс за месяц или можно сделать много бесплатных платежей по 9999 грн?
Всегда у Изи был второй вариант. Не слыхал, чтобы от кончины Спорта что-то в этом плане менялось. Почему вдруг вопрос?
Вопрос от того, что приходится искать место для оперативной гривны. Просто, изи редко пользовался, не в курсе. Мне нужен относительно свободный безнал выход, а 10 шт бесплатных п2п от таса не устраивают
СЕП безкоштовно до 9999 грн і вклад заначка до 10% на ізі
р2р всього 10 переказів безкоштовно не більше 29999 грн за добу і 290000 на місяць на тасспорттас
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sens
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Додано: Сер 17 кві, 2024 14:00
sens написав:
Зайдіть в тас2ю,без підписання угоди ніяк
Зашёл. Выглядит, как обычно. Никаких новых подписаний не просил.
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moveton
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Додано: Сер 17 кві, 2024 14:01
moveton написав: sens написав:
Зайдіть в тас2ю,без підписання угоди ніяк
Зашёл. Выглядит, как обычно. Никаких новых подписаний не просил.
допугода для власників карток спортбанку
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sens
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