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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 288289290291

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 27
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
11%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
6
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 15:56

Re: izibank

  quadro_tony_da написав:ігри в Epic Games Store
Спробуйте ПрофіПлей у Сенса, КБ 3%, макс 200грн/мес
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 15:57

Re: izibank

  quadro_tony_da написав:які ж тепер банки юзати з кешбеком на ігри, глобус не пропонувати, там вже досяг 500 ліміту

банки які пропоную КБ на все - Піреус, Юнекс, Акорд, Альянс
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 11:59

В связи с кончиной спорта, возник вопрос - с изи бесплатный сэп будет только до достижения общей суммы в 10тыс за месяц или можно сделать много бесплатных платежей по 9999 грн?
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 12:21

  la9 написав:В связи с кончиной спорта, возник вопрос - с изи бесплатный сэп будет только до достижения общей суммы в 10тыс за месяц или можно сделать много бесплатных платежей по 9999 грн?

До ста тисяч ніби.Потім комісія.

Ну і про 30% не забуваємо.
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 12:26

  la9 написав:В связи с кончиной спорта, возник вопрос - с изи бесплатный сэп будет только до достижения общей суммы в 10тыс за месяц или можно сделать много бесплатных платежей по 9999 грн?

Всегда у Изи был второй вариант. Не слыхал, чтобы от кончины Спорта что-то в этом плане менялось. Почему вдруг вопрос?
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 12:28

  moveton написав:
  la9 написав:В связи с кончиной спорта, возник вопрос - с изи бесплатный сэп будет только до достижения общей суммы в 10тыс за месяц или можно сделать много бесплатных платежей по 9999 грн?

Всегда у Изи был второй вариант. Не слыхал, чтобы от кончины Спорта что-то в этом плане менялось. Почему вдруг вопрос?

Зайдіть в тас2ю,без підписання угоди ніяк
sens
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 12:38

  moveton написав:
  la9 написав:В связи с кончиной спорта, возник вопрос - с изи бесплатный сэп будет только до достижения общей суммы в 10тыс за месяц или можно сделать много бесплатных платежей по 9999 грн?

Всегда у Изи был второй вариант. Не слыхал, чтобы от кончины Спорта что-то в этом плане менялось. Почему вдруг вопрос?

Вопрос от того, что приходится искать место для оперативной гривны. Просто, изи редко пользовался, не в курсе. Мне нужен относительно свободный безнал выход, а 10 шт бесплатных п2п от таса не устраивают
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 13:51

  la9 написав:
  moveton написав:
  la9 написав:В связи с кончиной спорта, возник вопрос - с изи бесплатный сэп будет только до достижения общей суммы в 10тыс за месяц или можно сделать много бесплатных платежей по 9999 грн?

Всегда у Изи был второй вариант. Не слыхал, чтобы от кончины Спорта что-то в этом плане менялось. Почему вдруг вопрос?

Вопрос от того, что приходится искать место для оперативной гривны. Просто, изи редко пользовался, не в курсе. Мне нужен относительно свободный безнал выход, а 10 шт бесплатных п2п от таса не устраивают

СЕП безкоштовно до 9999 грн і вклад заначка до 10% на ізі
р2р всього 10 переказів безкоштовно не більше 29999 грн за добу і 290000 на місяць на тасспорттас
sens
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 14:00

  sens написав:Зайдіть в тас2ю,без підписання угоди ніяк

Зашёл. Выглядит, как обычно. Никаких новых подписаний не просил.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 14:01

  moveton написав:
  sens написав:Зайдіть в тас2ю,без підписання угоди ніяк

Зашёл. Выглядит, как обычно. Никаких новых подписаний не просил.

допугода для власників карток спортбанку :mrgreen:
sens
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