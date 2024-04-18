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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 кві, 2024 14:18
Изя клоуны - прислали пуш суть которого платите картой суммарно 2000+ грн. в апреле и поучаствуйте в розыгрыша сертификатов от Люксоптики на 5000. Подробности мол на их офи-сайте. Но офи-сайте ничего подобного нет. Задал вопрос поддержке - те подумав выдали - да на сайте условия... будут. Скоро. Ожидайте. Даже ссылку дали на раздел где они будут но пока их там нет.
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WallNutPen
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