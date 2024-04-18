RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
izibank

izibank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 289290291292

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 27
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
11%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
6
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 14:18

izibank - клоуны ;)

Изя клоуны - прислали пуш суть которого платите картой суммарно 2000+ грн. в апреле и поучаствуйте в розыгрыша сертификатов от Люксоптики на 5000. Подробности мол на их офи-сайте. Но офи-сайте ничего подобного нет. Задал вопрос поддержке - те подумав выдали - да на сайте условия... будут. Скоро. Ожидайте. Даже ссылку дали на раздел где они будут но пока их там нет.
WallNutPen
 
Повідомлень: 1096
З нами з: 08.06.20
Подякував: 33 раз.
Подякували: 297 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 16:08

WallNutPen да они постоянно чудят с этими акциями и розыгрышами. Не говоря уже про косяки работы приложения.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1586
З нами з: 22.04.20
Подякував: 78 раз.
Подякували: 175 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 289290291292
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IGNAT, ramzes4 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.