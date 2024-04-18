RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
izibank

izibank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 289290291292

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 27
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
11%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
6
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 14:18

izibank - клоуны ;)

Изя клоуны - прислали пуш суть которого платите картой суммарно 2000+ грн. в апреле и поучаствуйте в розыгрыша сертификатов от Люксоптики на 5000. Подробности мол на их офи-сайте. Но офи-сайте ничего подобного нет. Задал вопрос поддержке - те подумав выдали - да на сайте условия... будут. Скоро. Ожидайте. Даже ссылку дали на раздел где они будут но пока их там нет.
WallNutPen
 
Повідомлень: 1096
З нами з: 08.06.20
Подякував: 33 раз.
Подякували: 297 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 16:08

WallNutPen да они постоянно чудят с этими акциями и розыгрышами. Не говоря уже про косяки работы приложения.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1586
З нами з: 22.04.20
Подякував: 78 раз.
Подякували: 175 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 18:08

WallNutPen https://izibank.com.ua/ua/lawinfo > корисні документи > подарунки за покупки в квітні

https://tascombank.ua/neobank-partners/izibank > Умови > Офіційні умови акції «Подарунки за покупки в квітні»
unknownurl
 
Повідомлень: 763
З нами з: 01.10.19
Подякував: 27 раз.
Подякували: 232 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 289290291292
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, kostya77, ramaz і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (5291)
18.04.2024 18:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.