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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 кві, 2024 14:18
izibank - клоуны ;)
Изя клоуны - прислали пуш суть которого платите картой суммарно 2000+ грн. в апреле и поучаствуйте в розыгрыша сертификатов от Люксоптики на 5000. Подробности мол на их офи-сайте. Но офи-сайте ничего подобного нет. Задал вопрос поддержке - те подумав выдали - да на сайте условия... будут. Скоро. Ожидайте. Даже ссылку дали на раздел где они будут но пока их там нет.
Додано: Чет 18 кві, 2024 16:08
WallNutPen да они постоянно чудят с этими акциями и розыгрышами. Не говоря уже про косяки работы приложения.
Додано: Чет 18 кві, 2024 18:08
WallNutPen
Додано: П'ят 19 кві, 2024 18:47
Шановний банк, приберіть свою кастровану категорію "Кафе та Ресторани". Що не кафе то по факту виявляється фастфудом
Додано: П'ят 26 кві, 2024 20:00
Якщо поповнювати ізі-карту через термінал City24, то гроші на карту падають не одразу, а після проводки по рахунку (через декілька днів)?
Додано: Вів 30 кві, 2024 00:52
Куди ці внюки поділи темну тему? Писати білим на світлому тлі, вони там зовсім тойво?
Додано: Вів 30 кві, 2024 02:38
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