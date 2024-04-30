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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 кві, 2024 20:56
На тому екрані, де можна вказати тему також можна дати назву карткам + фон. Тільки чомусь для єПідтримки це не можна.
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