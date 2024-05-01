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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 290291292293

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 27
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
11%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
6
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 20:56

Re: izibank

На тому екрані, де можна вказати тему також можна дати назву карткам + фон. Тільки чомусь для єПідтримки це не можна.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 06:40

Хехе, у меня попытка выбрать категорию кб выдаёт "ця категорія недоступна цього місяця"

\И почему то время тут на час раньше??\
Feh14
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 07:07

Ага, теж нічого не дає вибрати
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 07:19

  klug написав:
  lloydbanksua написав:Эта тема все равно не такая, какая была раньше.

Так,люди не зовсім розуміють ідею темних тем, але вона хоч ± читається. Але заховали знатно, я на тому екрані її вчора тричі шукав і не знайшов... Але з ізею гріх скаржитися, добре, що взагалі впускає.

І не кажіть...

Може ще хтось знає як позбутися анімації кіл? Плавають і плавають, дуже відвертають увагу, як вірус якісь. Попередній дизайн краще був звичайно.
Sagittarius
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 07:30

Кстати, Спорт тоже перед смертью кб выставил 0.1%, походу Изи всё)
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 08:04

  посетитель написав:Ага, теж нічого не дає вибрати

Проверяйте, уже все ок.
pfauter
 
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