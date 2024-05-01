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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 кві, 2024 20:56
На тому екрані, де можна вказати тему також можна дати назву карткам + фон. Тільки чомусь для єПідтримки це не можна.
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Додано: Сер 01 тра, 2024 06:40
Хехе, у меня попытка выбрать категорию кб выдаёт "ця категорія недоступна цього місяця"
\И почему то время тут на час раньше??\
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Додано: Сер 01 тра, 2024 07:07
Ага, теж нічого не дає вибрати
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Додано: Сер 01 тра, 2024 07:19
klug написав: lloydbanksua написав:
Эта тема все равно не такая, какая была раньше.
Так,люди не зовсім розуміють ідею темних тем, але вона хоч ± читається. Але заховали знатно, я на тому екрані її вчора тричі шукав і не знайшов... Але з ізею гріх скаржитися, добре, що взагалі впускає.
І не кажіть...
Може ще хтось знає як позбутися анімації кіл? Плавають і плавають, дуже відвертають увагу, як вірус якісь. Попередній дизайн краще був звичайно.
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Sagittarius
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Додано: Сер 01 тра, 2024 07:30
Кстати, Спорт тоже перед смертью кб выставил 0.1%, походу Изи всё)
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Додано: Сер 01 тра, 2024 08:04
посетитель написав:
Ага, теж нічого не дає вибрати
Проверяйте, уже все ок.
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Додано: Сер 01 тра, 2024 10:14
В пятницу 26.04 отправил 4 сепа на Пумб, 3 пришли, 4-й завис. Сначала тормошил поддержку пумба - они разводят руками, обращайтесь в банк-отправитель. Написал в Изи,начали лить в уши за 3 банковских дня. Думаю подожду понедельника: ничего. Во вторник снова позвонил в Пумб, потом в Изи. В Изи признали проблему, сказали что до конца дня деньги вернутся на карту. Сегодня утро среды, денег до сих пор нет. Действительно все по-Изи. Делайте выводы, коллеги, но я понемногу буду выводить деньги. 10% на заначке того не стоят, больше геморроя.
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lloydbanksua
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Додано: Сер 01 тра, 2024 10:39
lloydbanksua написав:
В пятницу 26.04 отправил 4 сепа на Пумб, 3 пришли, 4-й завис. Сначала тормошил поддержку пумба - они разводят руками, обращайтесь в банк-отправитель. Написал в Изи,начали лить в уши за 3 банковских дня. Думаю подожду понедельника: ничего. Во вторник снова позвонил в Пумб, потом в Изи. В Изи признали проблему, сказали что до конца дня деньги вернутся на карту. Сегодня утро среды, денег до сих пор нет. Действительно все по-Изи. Делайте выводы, коллеги, но я понемногу буду выводить деньги. 10% на заначке того не стоят, больше геморроя.
Про три дня это тупое сцаньё в уши показывает уровень не компетентности.Эту норму давно уже отменили.Заметил что только тигипковские банки и их недобанки втирают это до сих пор.
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Додано: Сер 01 тра, 2024 10:42
посетитель написав:
Про три дня это тупое сцаньё в уши показывает уровень не компетентности.Эту норму давно уже отменили.Заметил что только тигипковские банки и их недобанки втирают это до сих пор.
Такие, например, как Монобанк и Укргаз? От них обоих где-то месяца три назад слышал, когда искал где между ними деньги потерялись. Или то уже давно считается?
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moveton
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Додано: Сер 01 тра, 2024 10:53
moveton написав: посетитель написав:
Про три дня это тупое сцаньё в уши показывает уровень не компетентности.Эту норму давно уже отменили.Заметил что только тигипковские банки и их недобанки втирают это до сих пор.
Такие, например, как Монобанк и Укргаз? От них обоих где-то месяца три назад слышал, когда искал где между ними деньги потерялись. Или то уже давно считается?
Самое так, як моно.Теж про три дні впевнено маячню розповідають.З укргазом давно не стикався.
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