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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 290291292293

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 27
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
11%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
6
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 20:56

Re: izibank

На тому екрані, де можна вказати тему також можна дати назву карткам + фон. Тільки чомусь для єПідтримки це не можна.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 06:40

Хехе, у меня попытка выбрать категорию кб выдаёт "ця категорія недоступна цього місяця"

\И почему то время тут на час раньше??\
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 07:07

Ага, теж нічого не дає вибрати
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 07:19

  klug написав:
  lloydbanksua написав:Эта тема все равно не такая, какая была раньше.

Так,люди не зовсім розуміють ідею темних тем, але вона хоч ± читається. Але заховали знатно, я на тому екрані її вчора тричі шукав і не знайшов... Але з ізею гріх скаржитися, добре, що взагалі впускає.

І не кажіть...

Може ще хтось знає як позбутися анімації кіл? Плавають і плавають, дуже відвертають увагу, як вірус якісь. Попередній дизайн краще був звичайно.
Sagittarius
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 07:30

Кстати, Спорт тоже перед смертью кб выставил 0.1%, походу Изи всё)
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 08:04

  посетитель написав:Ага, теж нічого не дає вибрати

Проверяйте, уже все ок.
pfauter
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 10:14

Re: izibank

В пятницу 26.04 отправил 4 сепа на Пумб, 3 пришли, 4-й завис. Сначала тормошил поддержку пумба - они разводят руками, обращайтесь в банк-отправитель. Написал в Изи,начали лить в уши за 3 банковских дня. Думаю подожду понедельника: ничего. Во вторник снова позвонил в Пумб, потом в Изи. В Изи признали проблему, сказали что до конца дня деньги вернутся на карту. Сегодня утро среды, денег до сих пор нет. Действительно все по-Изи. Делайте выводы, коллеги, но я понемногу буду выводить деньги. 10% на заначке того не стоят, больше геморроя.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 10:39

  lloydbanksua написав:В пятницу 26.04 отправил 4 сепа на Пумб, 3 пришли, 4-й завис. Сначала тормошил поддержку пумба - они разводят руками, обращайтесь в банк-отправитель. Написал в Изи,начали лить в уши за 3 банковских дня. Думаю подожду понедельника: ничего. Во вторник снова позвонил в Пумб, потом в Изи. В Изи признали проблему, сказали что до конца дня деньги вернутся на карту. Сегодня утро среды, денег до сих пор нет. Действительно все по-Изи. Делайте выводы, коллеги, но я понемногу буду выводить деньги. 10% на заначке того не стоят, больше геморроя.


Про три дня это тупое сцаньё в уши показывает уровень не компетентности.Эту норму давно уже отменили.Заметил что только тигипковские банки и их недобанки втирают это до сих пор.
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 10:42

  посетитель написав:Про три дня это тупое сцаньё в уши показывает уровень не компетентности.Эту норму давно уже отменили.Заметил что только тигипковские банки и их недобанки втирают это до сих пор.

Такие, например, как Монобанк и Укргаз? От них обоих где-то месяца три назад слышал, когда искал где между ними деньги потерялись. Или то уже давно считается?
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 10:53

  moveton написав:
  посетитель написав:Про три дня это тупое сцаньё в уши показывает уровень не компетентности.Эту норму давно уже отменили.Заметил что только тигипковские банки и их недобанки втирают это до сих пор.

Такие, например, как Монобанк и Укргаз? От них обоих где-то месяца три назад слышал, когда искал где между ними деньги потерялись. Или то уже давно считается?


Самое так, як моно.Теж про три дні впевнено маячню розповідають.З укргазом давно не стикався.
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