Из Сенса сегодня:
Ну так регламент же не змінювався, сам по собі СЕП 4.0 прискорює процес, але максимальний термін як був так і є до 3х робочих
Широк круг "тигипковских банков и их недобанков". Примерно все банки Украины
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 тра, 2024 19:32
Из Сенса сегодня:
Широк круг "тигипковских банков и их недобанков". Примерно все банки Украины
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