Из Сенса сегодня:
Ну так регламент же не змінювався, сам по собі СЕП 4.0 прискорює процес, але максимальний термін як був так і є до 3х робочих
Широк круг "тигипковских банков и их недобанков". Примерно все банки Украины
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 тра, 2024 19:32
Из Сенса сегодня:
Широк круг "тигипковских банков и их недобанков". Примерно все банки Украины
Додано: Сер 01 тра, 2024 23:09
Ізя прислав push, ніби відправив мені на пошту листа для підтвердження пристрою згідно з вимогами НБУ. Я всю пошту обшукав і ніде його немає. Застосунок не дає проводити платежі, підтримка святкує. Ще хтось таке спостерігає?
Регламент недобанку не змінювався, а законодавство - так. Закон "Про платіжні послуги та переказ коштів в Україні" втратив чинність 01.08.2022, а вони його й досі цитують.
Додано: Чет 02 тра, 2024 00:53
Re: izibank
Додано: Чет 02 тра, 2024 01:42
Ні, це не я так кострубато описую фінмон, вони реально таке пишуть:
На фішинг теж не схоже, бо пуш у додатку, та й самого листа немає.
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