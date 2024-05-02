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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 291292293294

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 27
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
11%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
6
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 19:32

  посетитель написав:Самое так, як моно.Теж про три дні впевнено маячню розповідають.З укргазом давно не стикався.

Из Сенса сегодня:
Ну так регламент же не змінювався, сам по собі СЕП 4.0 прискорює процес, але максимальний термін як був так і є до 3х робочих :)

Широк круг "тигипковских банков и их недобанков". Примерно все банки Украины :roll:
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 23:09

Ізя прислав push, ніби відправив мені на пошту листа для підтвердження пристрою згідно з вимогами НБУ. Я всю пошту обшукав і ніде його немає. Застосунок не дає проводити платежі, підтримка святкує. Ще хтось таке спостерігає?

  moveton написав:Из Сенса сегодня:
Ну так регламент же не змінювався, сам по собі СЕП 4.0 прискорює процес, але максимальний термін як був так і є до 3х робочих :)


Регламент недобанку не змінювався, а законодавство - так. Закон "Про платіжні послуги та переказ коштів в Україні" втратив чинність 01.08.2022, а вони його й досі цитують.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 00:53

Re: izibank

  klug написав:листа для підтвердження пристрою згідно з вимогами НБУ
😳🥳🤣
otshelnick1
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 01:42

  otshelnick1 написав:
  klug написав:листа для підтвердження пристрою згідно з вимогами НБУ
😳🥳🤣

Ні, це не я так кострубато описую фінмон, вони реально таке пишуть:

Зображення

На фішинг теж не схоже, бо пуш у додатку, та й самого листа немає. Постанова така теж існує, виглядає так, що ізя вирішив використати пошту як другий фактор. Якого фіга вони прокинулися через рік та зразу тиснуть на стоп-кран питання риторичне. Підтримка за 2 години так і не відповіла.

UPD. платіж нарешті пішов, а підтримка й досі мовчить.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 10:44

Re: izibank

  klug написав:Застосунок не дає проводити платежі, підтримка святкує. Ще хтось таке спостерігає?
Які саме платежі? Пуш такий же отримав, оплати карткою йдуть як завжди, в тому числі через ЗД-secure з підтвердженням у застосунку.
Кащей
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 10:48

Re: izibank

Не поповнюється депозит Заначка ...
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