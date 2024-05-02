Ізя прислав push, ніби відправив мені на пошту листа для підтвердження пристрою згідно з вимогами НБУ. Я всю пошту обшукав і ніде його немає. Застосунок не дає проводити платежі, підтримка святкує. Ще хтось таке спостерігає?
moveton написав:Из Сенса сегодня:
Ну так регламент же не змінювався, сам по собі СЕП 4.0 прискорює процес, але максимальний термін як був так і є до 3х робочих
Регламент недобанку не змінювався, а законодавство - так. Закон "Про платіжні послуги та переказ коштів в Україні" втратив чинність 01.08.2022, а вони його й досі цитують.
klug написав:листа для підтвердження пристрою згідно з вимогами НБУ
😳🥳🤣
Ні, це не я так кострубато описую фінмон, вони реально таке пишуть:
На фішинг теж не схоже, бо пуш у додатку, та й самого листа немає. Постанова така теж існує, виглядає так, що ізя вирішив використати пошту як другий фактор. Якого фіга вони прокинулися через рік та зразу тиснуть на стоп-кран питання риторичне. Підтримка за 2 години так і не відповіла.
UPD. платіж нарешті пішов, а підтримка й досі мовчить.