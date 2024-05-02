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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 292293294295

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 27
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
11%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
6
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 15:59

Re: izibank

  klug написав:А сьгодні до мене вже постукав фін. мон
У фінансовий номер голосом постукав?
Кащей
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Повідомлень: 1708
З нами з: 30.08.09
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  #<1 ... 292293294295
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