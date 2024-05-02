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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 тра, 2024 15:59
klug написав:
А сьгодні до мене вже постукав фін. мон
У фінансовий номер голосом постукав?
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