У фінансовий номер голосом постукав?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 тра, 2024 15:59
Re: izibank
Додано: Пон 06 тра, 2024 13:05
Після оновлення застосунку не переказує на нові картки р2р , намагався на глобус плюс , тисячу від ізі не пустило , проте глобус зміг забрати.
Додано: Нед 19 тра, 2024 07:19
Re: izibank
опять какие-то глюки, пытаюсь снать с заначки - пишет про ошибку соединения
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