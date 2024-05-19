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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 27
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
11%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
6
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 15:59

Re: izibank

  klug написав:А сьгодні до мене вже постукав фін. мон
У фінансовий номер голосом постукав?
Кащей
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 13:05

Після оновлення застосунку не переказує на нові картки р2р , намагався на глобус плюс , тисячу від ізі не пустило , проте глобус зміг забрати.
sens
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 07:19

Re: izibank

опять какие-то глюки, пытаюсь снать с заначки - пишет про ошибку соединения
vpchelko
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 20:19

Re: izibank

Чи є у Ізі щось по типу сорібонуса? Якщо сьогодні через їх технічні проблеми не зміг повноцінно скористатися їх послугами.
JanIs
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 20:31

  JanIs написав:Чи є у Ізі щось по типу сорібонуса? Якщо сьогодні через їх технічні проблеми не зміг повноцінно скористатися їх послугами.

Пишите в поддержку и спрашивайте у них. Сорри бонус у них есть однозначно. Но банк в этом смысле УЖАСНО ЖАДНЫЙ - в прошлом году - из-за их явного ляпа (правда уже не помню почему) задал им аналогичный вопрос - они долго тянули (типа ответственное подразделение рассматривает вопрос сорри-бонуса), но в итоге "гора родила мышь" - мне начислили аж целых 10 (десять!!!) грн. в виде сорри-бонуса ГРЯЗНЫМИ на кэшбек счет. В этом смысле покойный ныне сородич "Спорт-банк" был намного щедрее, но его уже все равно не вернуть ;(
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 21:00

Re: izibank

  JanIs написав:Якщо сьогодні через їх технічні проблеми не зміг повноцінно скористатися їх послугами.
Мене техпідтримка ввела в оману. Ніякого соррі-бонуса.
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 21:12

  JanIs написав:Чи є у Ізі щось по типу сорібонуса? Якщо сьогодні через їх технічні проблеми не зміг повноцінно скористатися їх послугами.

Є, ізя виплачує собі 30% за рахунок надто шумних клієнтів :wink:
klug
 
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