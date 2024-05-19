У фінансовий номер голосом постукав?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 тра, 2024 15:59
Re: izibank
Додано: Пон 06 тра, 2024 13:05
Після оновлення застосунку не переказує на нові картки р2р , намагався на глобус плюс , тисячу від ізі не пустило , проте глобус зміг забрати.
Додано: Нед 19 тра, 2024 07:19
Re: izibank
опять какие-то глюки, пытаюсь снать с заначки - пишет про ошибку соединения
Додано: Нед 19 тра, 2024 20:19
Re: izibank
Чи є у Ізі щось по типу сорібонуса? Якщо сьогодні через їх технічні проблеми не зміг повноцінно скористатися їх послугами.
Додано: Нед 19 тра, 2024 20:31
Пишите в поддержку и спрашивайте у них. Сорри бонус у них есть однозначно. Но банк в этом смысле УЖАСНО ЖАДНЫЙ - в прошлом году - из-за их явного ляпа (правда уже не помню почему) задал им аналогичный вопрос - они долго тянули (типа ответственное подразделение рассматривает вопрос сорри-бонуса), но в итоге "гора родила мышь" - мне начислили аж целых 10 (десять!!!) грн. в виде сорри-бонуса ГРЯЗНЫМИ на кэшбек счет. В этом смысле покойный ныне сородич "Спорт-банк" был намного щедрее, но его уже все равно не вернуть ;(
Додано: Нед 19 тра, 2024 21:00
Re: izibank
Додано: Нед 19 тра, 2024 21:12
Зараз переглядають цей форум: IDAN і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|