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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 тра, 2024 14:32
won написав: sens написав: Кассандра написав:
С год назад стала клиенткой изи, заходила через дию по закордонному паспорту, срок годности до конца десятилетия. Пару дней назад пришёл пушик с предложением актуализировать данные. Предлагает дию и паспорт книжечку. В Дие по закордонному не даёт, пишет, что запрос содержит отсутствующие в Дие документы. Как я поняла, хотят фото паспорта книжечки.
Вопрос - кто-нибудь сталкивался с таким и насколько это законно отказать по закордонному и требовать бумажный паспорт. Ну и как такое можно обойти, если это вообще возможно? У мужа та же фигня
нещодавно в Кредит Дніпро ще треба було селфі робити окрім дія підпису
У вас дійсно якась дислексія, чи як?))) Я дивуюсь, як ви придумуєте відповідь на питання, якого не існує, зате яка абсолютно не стосується безпосередньо поставленого запитання))) І форумчани це вже давно підмітили.
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 15:45
sens написав: won написав:
sens написав:нещодавно в Кредит Дніпро ще треба було селфі робити окрім дія підпису
У вас дійсно якась дислексія, чи як?))) Я дивуюсь, як ви придумуєте відповідь на питання, якого не існує, зате яка абсолютно не стосується безпосередньо поставленого запитання))) І форумчани це вже давно підмітили.
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 17:08
Кассандра написав:
С год назад стала клиенткой изи, заходила через дию по закордонному паспорту, срок годности до конца десятилетия. Пару дней назад пришёл пушик с предложением актуализировать данные. Предлагает дию и паспорт книжечку. В Дие по закордонному не даёт, пишет, что запрос содержит отсутствующие в Дие документы. Как я поняла, хотят фото паспорта книжечки.
Вопрос - кто-нибудь сталкивался с таким и насколько это законно отказать по закордонному и требовать бумажный паспорт. Ну и как такое можно обойти, если это вообще возможно? У мужа та же фигня
Ну как обойти... Забить пока на этот пушик и посмотреть, что дальше будет.
У вас было такое, что страна оплаты изиной картой и страна нахождения телефона с приложением отличаются?
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