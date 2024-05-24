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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 294295296297

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 27
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
11%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
6
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 23:27

Re: izibank

  moveton написав:Кредитный лимит не отвалился. Да и с чего бы? Когда его в отделении
Я, наверное, не совсем точно выразился. Речь не о кредлимите, а о деньгах в рассрочку, кредит наличкой по другому
otshelnick1
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 08:31

Re: izibank

flysoulfly написав:а приложению надо давать разрешение на геолокацию?
я его никаким банковским аппкам не даю.

Думаю, страну вполне и по IP можно определить.
Кащей
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  #<1 ... 294295296297
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izibank (2962)
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