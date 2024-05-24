Я, наверное, не совсем точно выразился. Речь не о кредлимите, а о деньгах в рассрочку, кредит наличкой по другому
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 тра, 2024 23:27
Re: izibank
Додано: Суб 25 тра, 2024 08:31
Re: izibank
Думаю, страну вполне и по IP можно определить.
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