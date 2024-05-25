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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 тра, 2024 09:35
moveton написав:
Я уже даже не помню какой у меня там паспорт (вроде, книжечка)...
Закажи выписку по счёту, там будут указаны паспортные данные и адрес регистрации.
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