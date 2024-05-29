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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 294295296297

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 27
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
11%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
6
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 09:35

Re: izibank

  moveton написав:Я уже даже не помню какой у меня там паспорт (вроде, книжечка)...
Закажи выписку по счёту, там будут указаны паспортные данные и адрес регистрации.
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 12:10

  Howl написав:
  moveton написав:Я уже даже не помню какой у меня там паспорт (вроде, книжечка)...
Закажи выписку по счёту, там будут указаны паспортные данные и адрес регистрации.

Спасибо за информацию, но зачем? Работает и ладно. Когда ещё раз придёт пора уточнять, по-идее, будет уже не важно какой был.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 15:43

Re: izibank

moveton, обслуживание у менеджера и в кассе возможно по тому документу, который есть в системе банка.
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 15:52

  Howl написав:moveton, обслуживание у менеджера и в кассе возможно по тому документу, который есть в системе банка.

Это ж Изя. Откуда у него менеджеры и кассы? У него только поддержка в чате и она пока у меня паспорт показывать не просила. А Тазику я отдельно в отделение паспорт носил, там я знаю какой.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 17:20

Re: izibank

Панове, а переказ з заначки на кредитку проходить цим же днем? Бо ще зранку зробив тестовий переказ, і баланс заборгованості у пільговому періоді не змінився. Авторизаційний залишок натомість збільшився і в історії ця операція є. То ж це глюк відображення балансу заборгованочті самого додатку чи все ж є якісь ньюанси проведення по рахунку такого платежу?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 17:22

Re: izibank

  1finanсier написав:То ж це глюк відображення балансу заборгованочті самого додатку
Так.
Кащей
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