|
|
|
izibank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 тра, 2024 09:35
moveton написав:
Я уже даже не помню какой у меня там паспорт (вроде, книжечка)...
Закажи выписку по счёту, там будут указаны паспортные данные и адрес регистрации.
-
Howl
-
-
- Повідомлень: 5998
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 547 раз.
- Подякували: 1091 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Суб 25 тра, 2024 12:10
Howl написав: moveton написав:
Я уже даже не помню какой у меня там паспорт (вроде, книжечка)...
Закажи выписку по счёту, там будут указаны паспортные данные и адрес регистрации.
Спасибо за информацию, но зачем? Работает и ладно. Когда ещё раз придёт пора уточнять, по-идее, будет уже не важно какой был.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 4545
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 504 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 25 тра, 2024 15:43
moveton, обслуживание у менеджера и в кассе возможно по тому документу, который есть в системе банка.
-
Howl
-
-
- Повідомлень: 5998
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 547 раз.
- Подякували: 1091 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Суб 25 тра, 2024 15:52
Howl написав:moveton
, обслуживание у менеджера и в кассе возможно по тому документу, который есть в системе банка.
Это ж Изя. Откуда у него менеджеры и кассы? У него только поддержка в чате и она пока у меня паспорт показывать не просила. А Тазику я отдельно в отделение паспорт носил, там я знаю какой.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 4545
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 504 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 29 тра, 2024 17:20
Панове, а переказ з заначки на кредитку проходить цим же днем? Бо ще зранку зробив тестовий переказ, і баланс заборгованості у пільговому періоді не змінився. Авторизаційний залишок натомість збільшився і в історії ця операція є. То ж це глюк відображення балансу заборгованочті самого додатку чи все ж є якісь ньюанси проведення по рахунку такого платежу?
-
1finanсier
-
-
- Повідомлень: 894
- З нами з: 02.09.19
- Подякував: 309 раз.
- Подякували: 66 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 тра, 2024 17:22
1finanсier написав:
То ж це глюк відображення балансу заборгованочті самого додатку
Так.
-
Кащей
-
-
- Повідомлень: 1716
- З нами з: 30.08.09
- Подякував: 217 раз.
- Подякували: 101 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 тра, 2024 21:14
А как закрыть профиль (все карты и счета) Изи банка?
Приложением почти не пользуюсь - приложуха глючит, там же ещё и за неактивные счета комиссия вроде?
-
asti
-
-
- Повідомлень: 4032
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 723 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 29 тра, 2024 21:40
asti написав:
А как закрыть профиль (все карты и счета
пишите им в чат, получаете шаблон заявления на закрытие счетов, заполняете и кидаете им обратно. После этого аккаунт будет заблокирован, а счета закроют (если не ошибаюсь) через 45 дней
-
otshelnick1
-
-
- Повідомлень: 227
- З нами з: 13.10.22
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 тра, 2024 21:49
1finanсier написав:
Панове, а переказ з заначки на кредитку проходить цим же днем? ...Авторизаційний залишок натомість збільшився і в історії ця операція є.
Операція проходить відразу по рахунку.
1finanсier написав:
Бо ще зранку зробив тестовий переказ, і баланс заборгованості у пільговому періоді не змінився.
Ця інформація оновлюється в ночі. Онлайн ця інформація оновлювалася відпочатку, але інформація була порою хибною. Тому в беті змінили логіку.
-
Howl
-
-
- Повідомлень: 5998
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 547 раз.
- Подякували: 1091 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Сер 29 тра, 2024 21:49
asti написав:
за неактивные счета комиссия вроде
Вот прям комиссия, а не обычное в большинстве банков постепенное списывание в ноль?
Как я понимаю, раз стоит вопрос о закрытии, то деньги уже все забраны.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 4545
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 504 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|