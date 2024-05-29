Подскажите!
30 % комисси за закрытие счета в этом банке было? Или это в А-банке? Просмотрел последние тарифы- ничего такого не увидел. Лютует финмониторинг, заначку вывел, а вот депозит только осенью закончится.....
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Додано: Сер 29 тра, 2024 22:30
Re: izibank
Подскажите!
30 % комисси за закрытие счета в этом банке было? Или это в А-банке? Просмотрел последние тарифы- ничего такого не увидел. Лютует финмониторинг, заначку вывел, а вот депозит только осенью закончится.....
Додано: Сер 29 тра, 2024 22:43
Не очень понятно почему это не может быть в обоих банках (и в третьем, Пивне, заодно), но действительно не в этом. У Изи только 20%. В
Или речь таки про закрытие счета, а не разрыв всех отношений со стороны банка? За это даже и не припомню, кто денег берёт. Вот разве что МИБ с меня пытался и то не совсем за закрытие.
Додано: Сер 29 тра, 2024 22:47
Re: izibank
Спасибо!
Задают странные вопросы. Документы о доходах просят.... Поэтому и напрягся.
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