Подскажите! 30 % комисси за закрытие счета в этом банке было? Или это в А-банке? Просмотрел последние тарифы- ничего такого не увидел. Лютует финмониторинг, заначку вывел, а вот депозит только осенью закончится.....
pfauter написав:30 % комисси за закрытие счета в этом банке было? Или это в А-банке? Просмотрел последние тарифы- ничего такого не увидел. Лютует финмониторинг, заначку вывел, а вот депозит только осенью закончится.....
Не очень понятно почему это не может быть в обоих банках (и в третьем, Пивне, заодно), но действительно не в этом. У Изи только 20%. В тарифах (посерединке, сразу перед разделом "кредитна лiнiя") во всяком случае пока так, поэтому там про 30% ничего и не написано.
Или речь таки про закрытие счета, а не разрыв всех отношений со стороны банка? За это даже и не припомню, кто денег берёт. Вот разве что МИБ с меня пытался и то не совсем за закрытие.