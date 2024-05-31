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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 295296297298

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 27
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
11%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
6
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 22:30

Re: izibank

Подскажите!
30 % комисси за закрытие счета в этом банке было? Или это в А-банке? Просмотрел последние тарифы- ничего такого не увидел. Лютует финмониторинг, заначку вывел, а вот депозит только осенью закончится.....
pfauter
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 22:43

  pfauter написав:30 % комисси за закрытие счета в этом банке было? Или это в А-банке? Просмотрел последние тарифы- ничего такого не увидел. Лютует финмониторинг, заначку вывел, а вот депозит только осенью закончится.....

Не очень понятно почему это не может быть в обоих банках (и в третьем, Пивне, заодно), но действительно не в этом. У Изи только 20%. В тарифах (посерединке, сразу перед разделом "кредитна лiнiя") во всяком случае пока так, поэтому там про 30% ничего и не написано.

Или речь таки про закрытие счета, а не разрыв всех отношений со стороны банка? За это даже и не припомню, кто денег берёт. Вот разве что МИБ с меня пытался и то не совсем за закрытие.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 22:47

Re: izibank

Спасибо!
Задают странные вопросы. Документы о доходах просят.... Поэтому и напрягся.
pfauter
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 23:44

  otshelnick1 написав:
  asti написав:А как закрыть профиль (все карты и счета
пишите им в чат, получаете шаблон заявления на закрытие счетов, заполняете и кидаете им обратно. После этого аккаунт будет заблокирован, а счета закроют (если не ошибаюсь) через 45 дней
Чат это в приложении имеется ввиду или они и в телеграмме есть, например?
А если в отделение ТАЗика прийти?!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 00:02

Re: izibank

  asti написав:Чат это в приложении имеется ввиду или они и в телеграмме есть
В телеге @izibank_bot
  asti написав:А если в отделение ТАЗика прийти?!
Я делал через чат
otshelnick1
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 09:06

Спасибо//)
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 10:13

Re: izibank

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:) неужели они не рôботы?
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 10:24

А правда, что у ИЗИ существует комиссия за неактивный счёт?!
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 16:47

  asti написав:А правда, что у ИЗИ существует комиссия за неактивный счёт?!

Тарифы говорят так:
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А правда это или нет - кто знает. Видимо, раз вопрос возник, возможны варианты.
moveton
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  #<1 ... 295296297298
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