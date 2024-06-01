гасив КЛ (20к) 5 травня
1 червня зняли -8.68 грн за користування КЛ
що за??
також тепер при кожному заході в банк додаток спамить листами
до вашого мобільного додатку izibank отримано доступ з нового пристрою
як фіксити?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 чер, 2024 10:44
Re: izibank
гасив КЛ (20к) 5 травня
1 червня зняли -8.68 грн за користування КЛ
що за??
також тепер при кожному заході в банк додаток спамить листами
до вашого мобільного додатку izibank отримано доступ з нового пристрою
як фіксити?
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