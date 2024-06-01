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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 296297298299

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 27
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
11%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
6
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 10:44

Re: izibank

гасив КЛ (20к) 5 травня
1 червня зняли -8.68 грн за користування КЛ
що за??
P.S. це була комісія за зняття готівки, зняття готівки в пільговий період не входить
а операція була через термінал укргазбанку - покупка пари доларів
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 21:11

Re: izibank

Щось банк вже сутки рахує суму пільгового періоду. Здається раніше вони так не тупили
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 21:33

  Boundless написав:Щось банк вже сутки рахує суму пільгового періоду. Здається раніше вони так не тупили

Тупили, 1-го числа рідко видавали, а тут ще вихідні...
novichok
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