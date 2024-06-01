гасив КЛ (20к) 5 травня
1 червня зняли -8.68 грн за користування КЛ
що за??
P.S. це була комісія за зняття готівки, зняття готівки в пільговий період не входить
а операція була через термінал укргазбанку - покупка пари доларів
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Додано: Суб 01 чер, 2024 10:44
Re: izibank
гасив КЛ (20к) 5 травня
1 червня зняли -8.68 грн за користування КЛ
що за??
P.S. це була комісія за зняття готівки, зняття готівки в пільговий період не входить
а операція була через термінал укргазбанку - покупка пари доларів
Додано: Суб 01 чер, 2024 21:11
Re: izibank
Щось банк вже сутки рахує суму пільгового періоду. Здається раніше вони так не тупили
Додано: Суб 01 чер, 2024 21:33
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