гасив КЛ (20к) 5 травня
1 червня зняли -8.68 грн за користування КЛ
що за??
P.S. це була комісія за зняття готівки, зняття готівки в пільговий період не входить
а операція була через термінал укргазбанку - покупка пари доларів
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Додано: Суб 01 чер, 2024 10:44
Re: izibank
гасив КЛ (20к) 5 травня
1 червня зняли -8.68 грн за користування КЛ
що за??
P.S. це була комісія за зняття готівки, зняття готівки в пільговий період не входить
а операція була через термінал укргазбанку - покупка пари доларів
Додано: Суб 01 чер, 2024 21:11
Re: izibank
Щось банк вже сутки рахує суму пільгового періоду. Здається раніше вони так не тупили
Додано: Суб 01 чер, 2024 21:33
Додано: Суб 01 чер, 2024 22:31
Re: izibank
Ещё как раньше тупили, даже ТАС раньше обновлял инфу. Само проще и быстрее было сформировать выписку на конец месяца и можно было увидеть эту сумму льготного периода.
Додано: Пон 03 чер, 2024 10:00
в мене теж якась фігня. гасив кредит 02,05,2024, потім купив 03,05,2024 облігації . 01,06,2024 зняли гроші і підтримка пише що . пільгового періода в мене нема і є борг як просрочка.
у дружини пройшли ті самі операції, в ті самі терміни , але в неї все нормально.
Чому в мене не зараховано поповнення карти як погашення кредиту?
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