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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 296297298299

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 27
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
11%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
6
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 10:44

Re: izibank

гасив КЛ (20к) 5 травня
1 червня зняли -8.68 грн за користування КЛ
що за??
P.S. це була комісія за зняття готівки, зняття готівки в пільговий період не входить
а операція була через термінал укргазбанку - покупка пари доларів
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 21:11

Re: izibank

Щось банк вже сутки рахує суму пільгового періоду. Здається раніше вони так не тупили
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 21:33

  Boundless написав:Щось банк вже сутки рахує суму пільгового періоду. Здається раніше вони так не тупили

Тупили, 1-го числа рідко видавали, а тут ще вихідні...
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 22:31

Re: izibank

Ещё как раньше тупили, даже ТАС раньше обновлял инфу. Само проще и быстрее было сформировать выписку на конец месяца и можно было увидеть эту сумму льготного периода.
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 23:47

Білінг, схоже, у Ганни Сергіївни на макбуці крутиться.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 10:00

  quadro_tony_da написав:гасив КЛ (20к) 5 травня
1 червня зняли -8.68 грн за користування КЛ
що за??
P.S. це була комісія за зняття готівки, зняття готівки в пільговий період не входить
а операція була через термінал укргазбанку - покупка пари доларів

в мене теж якась фігня. гасив кредит 02,05,2024, потім купив 03,05,2024 облігації . 01,06,2024 зняли гроші і підтримка пише що . пільгового періода в мене нема і є борг як просрочка.
у дружини пройшли ті самі операції, в ті самі терміни , але в неї все нормально.
Чому в мене не зараховано поповнення карти як погашення кредиту?
soroka5
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 13:10

soroka5
Сформуйте виписку - побачите, що коли пройшло. Ще облігації могли пройти як квазікеш.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 14:15

klug що таке -квазикєш?
soroka5
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 15:51

  klug написав:Ще облігації могли пройти як квазікеш.

Те, которые через Дию покупаются, Изя держит в грейсе. Проверено неоднократно. Вон, и сейчас у меня висят, купленные месяц назад.
moveton
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