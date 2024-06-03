Якщо гасили за номером картки, то грошові кошти могли не розділитися по рахунку до видаткової операції. Тут дивиться тільки виписку по рахунку за той період, який Вас цікавить.
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Додано: Пон 03 чер, 2024 19:51
Re: izibank
Якщо гасили за номером картки, то грошові кошти могли не розділитися по рахунку до видаткової операції. Тут дивиться тільки виписку по рахунку за той період, який Вас цікавить.
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