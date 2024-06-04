Якщо гасили за номером картки, то грошові кошти могли не розділитися по рахунку до видаткової операції. Тут дивиться тільки виписку по рахунку за той період, який Вас цікавить.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 чер, 2024 19:51
Re: izibank
Якщо гасили за номером картки, то грошові кошти могли не розділитися по рахунку до видаткової операції. Тут дивиться тільки виписку по рахунку за той період, який Вас цікавить.
Додано: Вів 04 чер, 2024 09:28
klugТак, я купляв через Дію війскові облігації , робив це і раніше , з рахунку дружини робив те саме і втіж терміни. В неї все норм.Два рази звонив та пітання задавав вчора Банку по телефону- відповіді немає . Як можна так тупити ? я загасив свій кредитний пільговий раніше 02,05 та знову купив облігації 03,05,/ до речі з рахунки дружини так само/.Таке враження що вони не бачать поповнення... Так, Ізя тримає в грейсі купівлю Облігацій через Дію , тобто в пільгому режимі .
Дуже мутна БАНКА , ноль конкретикі , таке враження, що бажають підловити клієнта і випотрошити...
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|