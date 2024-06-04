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банках (гарне і погане) / izibank izibank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 297298299300 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку. izibank 3.3 5 27 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 15% 4 2- Погане. Некомпетентне. 11% 3 3- Задовільне. Хотілося б краще. 22% 6 4- Добре. Як і повинно бути. 30% 8 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 22% 6 Всього голосів : 27 Додано: Пон 03 чер, 2024 19:51 Re: izibank soroka5 написав: гасив кредит 02,05,2024, потім купив 03,05,2024 облігації . 01,06,2024 зняли гроші і підтримка пише що . пільгового періода в мене нема і є борг як просрочка. гасив кредит 02,05,2024, потім купив 03,05,2024 облігації . 01,06,2024 зняли гроші і підтримка пише що . пільгового періода в мене нема і є борг як просрочка. Якщо гасили за номером картки, то грошові кошти могли не розділитися по рахунку до видаткової операції. Тут дивиться тільки виписку по рахунку за той період, який Вас цікавить. Якщо гасили за номером картки, то грошові кошти могли не розділитися по рахунку до видаткової операції. Тут дивиться тільки виписку по рахунку за той період, який Вас цікавить. Howl

Повідомлень: 6003 З нами з: 08.03.18 Подякував: 549 раз. Подякували: 1091 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 чер, 2024 09:28 klugТак, я купляв через Дію війскові облігації , робив це і раніше , з рахунку дружини робив те саме і втіж терміни. В неї все норм.Два рази звонив та пітання задавав вчора Банку по телефону- відповіді немає . Як можна так тупити ? я загасив свій кредитний пільговий раніше 02,05 та знову купив облігації 03,05,/ до речі з рахунки дружини так само/.Таке враження що вони не бачать поповнення... Так, Ізя тримає в грейсі купівлю Облігацій через Дію , тобто в пільгому режимі .

Дуже мутна БАНКА , ноль конкретикі , таке враження, що бажають підловити клієнта і випотрошити... soroka5 Повідомлень: 24 З нами з: 23.04.14 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 чер, 2024 12:32 А скільки ізя платить, якщо привести друга? Boundless Повідомлень: 2221 З нами з: 12.02.08 Подякував: 89 раз. Подякували: 139 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 297298299300 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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