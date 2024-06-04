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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 297298299300

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 27
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
11%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
6
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 19:51

Re: izibank

  soroka5 написав:гасив кредит 02,05,2024, потім купив 03,05,2024 облігації . 01,06,2024 зняли гроші і підтримка пише що . пільгового періода в мене нема і є борг як просрочка.
Якщо гасили за номером картки, то грошові кошти могли не розділитися по рахунку до видаткової операції. Тут дивиться тільки виписку по рахунку за той період, який Вас цікавить.
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 09:28

klugТак, я купляв через Дію війскові облігації , робив це і раніше , з рахунку дружини робив те саме і втіж терміни. В неї все норм.Два рази звонив та пітання задавав вчора Банку по телефону- відповіді немає . Як можна так тупити ? я загасив свій кредитний пільговий раніше 02,05 та знову купив облігації 03,05,/ до речі з рахунки дружини так само/.Таке враження що вони не бачать поповнення... Так, Ізя тримає в грейсі купівлю Облігацій через Дію , тобто в пільгому режимі .
Дуже мутна БАНКА , ноль конкретикі , таке враження, що бажають підловити клієнта і випотрошити...
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 12:32

А скільки ізя платить, якщо привести друга?
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 16:51

  Boundless написав:А скільки ізя платить, якщо привести друга?

Ізя за це не платить.
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 17:04

  novichok написав:
  Boundless написав:А скільки ізя платить, якщо привести друга?

Ізя за це не платить.

А что с его реферальной программой случилось? В приложении пункт пригласить друга сегодня ещё есть.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 18:49

Re: izibank

  Boundless написав:А скільки ізя платить, якщо привести друга?

150/50 ₴ » izibank (кредитна/дебетова)
Howl
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