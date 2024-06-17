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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 298299300301

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 27
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
11%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
6
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 12:27

Шановні! Наразі додаток працює? Щось мені постійно "упс"
kulikrom
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 13:32

kulikrom працює
Кассандра
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 13:56

Re: izibank

Сегодня на Изи налили 5к кредлимита, хотя я не просил, заявки не подавал. Было у кого такое?
lloydbanksua
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