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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 чер, 2024 12:27
Шановні! Наразі додаток працює? Щось мені постійно "упс"
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kulikrom
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 13:32
kulikrom працює
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Кассандра
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Додано: Пон 17 чер, 2024 13:56
Сегодня на Изи налили 5к кредлимита, хотя я не просил, заявки не подавал. Было у кого такое?
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lloydbanksua
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Додано: Пон 17 чер, 2024 14:39
lloydbanksua написав:
Сегодня на Изи налили 5к кредлимита, хотя я не просил, заявки не подавал. Было у кого такое?
Нє, з 0 до 5т. звісно не було, а так підливали потроху в процесі користування.
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novichok
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Додано: Вів 18 чер, 2024 23:44
минулого тижня так само погодився на пропозицію КЛ, підняли з 0 до 50к. Колись давно тут був невеличкий КЛ у izi, але с початком війни прибрали, кілька разів пробував підняти - нічого, а тут самі згадали. Вже і забув як тут без дебеткі тепер з заначки знімати щоб не гасити КЛ передчасно...
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Lost
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