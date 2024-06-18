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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 298299300301

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 27
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
11%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
6
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 12:27

Шановні! Наразі додаток працює? Щось мені постійно "упс"
kulikrom
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 13:32

kulikrom працює
Кассандра
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 13:56

Re: izibank

Сегодня на Изи налили 5к кредлимита, хотя я не просил, заявки не подавал. Было у кого такое?
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 14:39

  lloydbanksua написав:Сегодня на Изи налили 5к кредлимита, хотя я не просил, заявки не подавал. Было у кого такое?

Нє, з 0 до 5т. звісно не було, а так підливали потроху в процесі користування.
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 23:44

Re: izibank

минулого тижня так само погодився на пропозицію КЛ, підняли з 0 до 50к. Колись давно тут був невеличкий КЛ у izi, але с початком війни прибрали, кілька разів пробував підняти - нічого, а тут самі згадали. Вже і забув як тут без дебеткі тепер з заначки знімати щоб не гасити КЛ передчасно...
Lost
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 23:52

Re: izibank

  Lost написав:Вже і забув як тут без дебеткі тепер з заначки знімати

А почему без дебетки? Что с ней случилось? :shock:
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 00:01

  moveton написав:
  Lost написав:Вже і забув як тут без дебеткі тепер з заначки знімати

А почему без дебетки? Что с ней случилось? :shock:

тут була одна карта (валютну не рахуємо), зараз на ній встановили КЛ. Вже звик користуватися як дебеткою.
чи тут можна випутити кілька карт пластику в нацю валюті? давно тарифи не дивився...
Lost
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 00:13

  Lost написав:тут була одна карта (валютну не рахуємо), зараз на ній встановили КЛ. Вже звик користуватися як дебеткою.
чи тут можна випутити кілька карт пластику в нацю валюті? давно тарифи не дивився...

Странно. Пару лет назад Изя сразу при регистрации создавал и кредитку и дебетку. Не знаю, может и изменилось что, но у меня они всё ещё числятся и есть не просят. Но пластика я к ним не делал. Тут же не Райф, где в кассе только по пластику выдают.
moveton
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  #<1 ... 298299300301
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