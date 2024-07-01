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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 чер, 2024 09:00
JanIs написав:Підкажіть будь ласка, якщо я хочу оплатити покупку кредиткою на закордонному інтернет сайті в $. По якому курсу я оплачу покупку в гривні, якщо сума покупки 100$?
40,65 чи зараз конвертації йдуть через євро?
Курс даже по евро у Изи непредсказуем. Вчера, например, заявлен у них был 43.70, а сняли по 43.95. Что уж говорить про какой-то доллар.
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Додано: Пон 24 чер, 2024 12:15
JanIs написав:
Підкажіть будь ласка, якщо я хочу оплатити покупку кредиткою на закордонному інтернет сайті в $. По якому курсу я оплачу покупку в гривні, якщо сума покупки 100$?
40,65 чи зараз конвертації йдуть через євро?
Тільки через конвертацію у євро
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Додано: Пон 01 лип, 2024 01:04
ізя замутив оманливу категорію "різне". Думаєш, що там 1% на все, а насправді там лише MCC 5816.
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klug
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Додано: Пон 01 лип, 2024 09:28
klug написав:
ізя замутив оманливу категорію "різне". Думаєш, що там 1% на все, а насправді там лише MCC 5816.
Якась персональна категорія.У мене нема такої.
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Додано: Пон 01 лип, 2024 11:52
посетитель написав: klug написав:
ізя замутив оманливу категорію "різне". Думаєш, що там 1% на все, а насправді там лише MCC 5816.
Якась персональна категорія.У мене нема такої.
В самом конце, если проскроллить, нету? Странно. Мне тоже приписали. Спутать её, правда, с "универсальной" не возможно потому, что 0.5% за "всё" тоже есть явной строчкой. Да и не такая уж она и привлекательная. У Unex только такой КБ и есть и давно. Там, правда, теперь подняли минимальную сумму конвертации в деньги до 100 грн и нужно уложиться в 3 месяца, поэтому оно для тех, кому действительно привлекательно.
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Додано: Пон 01 лип, 2024 13:37
Немає.Остання банківська категорія - ігри 1%.Нижче партнерські пішли.
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Додано: Пон 01 лип, 2024 14:32
посетитель написав:
Якась персональна категорія.У мене нема такої.
Сьогодні прилетіло оновлення - після нього у мене вона теж стала називатися "ігри", що більш логічно з точки зору MCC-коду.
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