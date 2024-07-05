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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 299300301302

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 28
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
4
2- Погане. Некомпетентне.
14%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
6
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 09:00

Re: izibank

JanIs написав:Підкажіть будь ласка, якщо я хочу оплатити покупку кредиткою на закордонному інтернет сайті в $. По якому курсу я оплачу покупку в гривні, якщо сума покупки 100$?
40,65 чи зараз конвертації йдуть через євро?
Курс даже по евро у Изи непредсказуем. Вчера, например, заявлен у них был 43.70, а сняли по 43.95. Что уж говорить про какой-то доллар.
Кащей
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 12:15

  JanIs написав:Підкажіть будь ласка, якщо я хочу оплатити покупку кредиткою на закордонному інтернет сайті в $. По якому курсу я оплачу покупку в гривні, якщо сума покупки 100$?
40,65 чи зараз конвертації йдуть через євро?

Тільки через конвертацію у євро
nickvp
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 01:04

ізя замутив оманливу категорію "різне". Думаєш, що там 1% на все, а насправді там лише MCC 5816.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 09:28

  klug написав:ізя замутив оманливу категорію "різне". Думаєш, що там 1% на все, а насправді там лише MCC 5816.

Якась персональна категорія.У мене нема такої.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 11:52

  посетитель написав:
  klug написав:ізя замутив оманливу категорію "різне". Думаєш, що там 1% на все, а насправді там лише MCC 5816.

Якась персональна категорія.У мене нема такої.

В самом конце, если проскроллить, нету? Странно. Мне тоже приписали. Спутать её, правда, с "универсальной" не возможно потому, что 0.5% за "всё" тоже есть явной строчкой. Да и не такая уж она и привлекательная. У Unex только такой КБ и есть и давно. Там, правда, теперь подняли минимальную сумму конвертации в деньги до 100 грн и нужно уложиться в 3 месяца, поэтому оно для тех, кому действительно привлекательно.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 13:37

Re: izibank

Немає.Остання банківська категорія - ігри 1%.Нижче партнерські пішли.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 14:32

  посетитель написав:Якась персональна категорія.У мене нема такої.

Сьогодні прилетіло оновлення - після нього у мене вона теж стала називатися "ігри", що більш логічно з точки зору MCC-коду.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 14:07

Re: izibank

А что с поддержкой у Изи? Уже несколько дней не могу пробиться ни по телефону, ни в чат.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 17:41

Re: izibank

lloydbanksua, на другом форуме тоже жаловались :(
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 06:53

Howl в итоге 3 дня заняло, чтобы связаться с поддержкой :mrgreen: Изи Банк - все на "Изи"
lloydbanksua
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  #<1 ... 299300301302
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