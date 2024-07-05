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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 лип, 2024 12:33
lloydbanksua написав:
Howl в итоге 3 дня заняло, чтобы связаться с поддержкой
Изи Банк - все на "Изи"
Так в слове "И3и" в середине тройка
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