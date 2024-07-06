RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
izibank

izibank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 300301302303

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 28
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
4
2- Погане. Некомпетентне.
14%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
6
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 12:33

Re: izibank

  lloydbanksua написав:Howl в итоге 3 дня заняло, чтобы связаться с поддержкой :mrgreen: Изи Банк - все на "Изи"

Так в слове "И3и" в середине тройка :P
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4620
З нами з: 23.03.18
Подякував: 30 раз.
Подякували: 517 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 16:04

Re: izibank

зато у них стікери прикольні якщо пластик за 50 грн замовити

навіть варті цих грошей 8)
quadro_tony_da
Аватар користувача
 
Повідомлень: 103
З нами з: 05.04.24
Подякував: 3 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 16:43

  quadro_tony_da написав:зато у них стікери прикольні якщо пластик за 50 грн замовити

навіть варті цих грошей 8)

Фото в студию :mrgreen:
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1607
З нами з: 22.04.20
Подякував: 79 раз.
Подякували: 179 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 16:53

Re: izibank

  lloydbanksua написав:Фото в студию

  izibank написав:
  Faceless написав:
omb написав:Faceless ну в смысле, с моней же конкурируют, а там прикольные
Ну и тут стикеры есть, мало пока правда.
#нахіба это ж оттуда :)

Зображення
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1722
З нами з: 30.08.09
Подякував: 217 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 17:19

  lloydbanksua написав:
  quadro_tony_da написав:зато у них стікери прикольні якщо пластик за 50 грн замовити

навіть варті цих грошей 8)

Фото в студию :mrgreen:

Зображення
quadro_tony_da
Аватар користувача
 
Повідомлень: 103
З нами з: 05.04.24
Подякував: 3 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 300301302303
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (3025)
06.07.2024 17:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.