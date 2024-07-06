Так в слове "И3и" в середине тройка
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 лип, 2024 12:33
Re: izibank
Додано: Суб 06 лип, 2024 16:04
Re: izibank
зато у них стікери прикольні якщо пластик за 50 грн замовити
навіть варті цих грошей
Додано: Суб 06 лип, 2024 16:43
Додано: Суб 06 лип, 2024 16:53
Re: izibank
Додано: Суб 06 лип, 2024 17:19
|